Матч "Нефтчи" с российским клубом завершился ничьей - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня продолжающий зимнюю подготовку в Анталии клуб "Нефтчи" провел очередной проверочный матч.

Как сообщает Report, соперником стал российский "Тосно". Это стало 4-м матчем бакинской команды в Турции. Сначала возглавляемая Эльханом Абдуллаевым команда сыграла вничью с турецким "Сивасспор". Затем наши футболисты проиграли узбекскому клубу "Насаф" (0:1) и албанской команде "Кукеси" (2:4).

Встреча, которая прошла на площадке отеля "Bellis Deluxe" в 18:00 по бакинскому времени, завершилась ничьей (2:2). На 18-ой минуте матча один из голов был забит футболистом "черно-белых" Кардозо, а на 90-й минуте - в пенальти Мурадом Агаевым.

Проверочный матч

17 января

"Нефтчи" - "Tосно" - 2:2

Анталия. Площадка отеля "Bellis Deluxe"

Стартовавшие 4 января в Турции учебно-тренировочные сборы "черно-белых" завершатся 21 января.