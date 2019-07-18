​“Нефтчи” вышел во 2-й раунд Лиги Европы

Азербайджанский футбольный клуб “Нефтчи” обыграл молдавскую "Сперанцу" во втором матче первого квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий раунд.

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу “Нефтчи”.

Уже в первом тайме в воротах “Сперанцы” побывало четыре мяча. Результативные удары на счету Евангелоса Плателласа, сделавшего дубль, Эмина Махмудова и Дарио да Силвы. После перерыва ещё два гола в свой актив записали Стивен Жозеф-Монроуз и Исмаил Зулфурагли.

Напомним, в первом матче “Нефтчи” выиграл у “Сперанцы” в гостях со счётом 3:0.

Таким образом, “Нефтчи” стал соперником тульского “Арсенала” по 2-му раунду ЛЕ. Первый матч пройдет в Туле 25 июля, ответный - в Баку 1 августа.