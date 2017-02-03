"Нефтчи" вернулся из Габалы ни с чем

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Подытожен XVI тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, во время второго матча дня клуб "Габала" одержал победу над "Нефтчи" со счетом 1:0.

Матч в Габале был интересным и прошел в условиях напряженной борьбы. Несмотря на усилия команд, в первой части счет не был открыт. Во второй части матча главный тренер хозяев поля Роман Григорчук сделал замену. Вернувшийся к "красно-черным" после трехлетнего перерыва Даниэль Суботич отметил свое возвращение голом. На 77-минуте швейцарский нападающий забил головой гол после передачи Урфана Аббасова. Гол был засчитан.

Во время предоставленных дополнительных минут главный судья Фариз Юсифов выгнал Григорчука с "технической зоны" из-за спора с помощником тренера "Нефтчи".