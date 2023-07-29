"Нефтчи" ведет переговоры с новичком года MLS

Бакинский "Нефчи" ведет переговоры с бразильским нападающим Андре Бава Шиньяшики, ныне выступающим за футбольный клуб "Шарлотт" из МЛС (Major League Soccer) - профессиональной футбольной лиги США и Канады.

Бакинский "Нефчи" ведет переговоры с бразильским нападающим Андре Бава Шиньяшики, ныне выступающим за футбольный клуб "Шарлотт" из МЛС (Major League Soccer) - профессиональной футбольной лиги США и Канады.

Как передает Report со ссылкой на Оxu.Az, Шиньяшики, который также имеет японские корни и паспорт этой страны, уже дал свое предварительное согласие на переход в стан "черно-белых".

Играющий как на позиции центрального нападающего, так и вингера 26-летний футболист родился в Сан-Паулу, откуда в возрасте 18 лет переехал в США для учебы в Денверском университете, где также играл за университетскую футбольную команду.

В периоды летних межсезоний в колледжах 2017 и 2018 годов выступал за команду "Колорадо Рэпидз U-23".

11 января 2019 года на Супердрафте MLS Шиньяшики был выбран в первом раунде под 5-м номером клубом "Колорадо Рэпидз".

Его профессиональный дебют состоялся 2 марта в матче стартового тура сезона против "Портленд Тимберс", в котором он, выйдя на замену, забил гол, вырвавший для "Колорадо Рэпидз" ничью 3:3. Этот гол был назван лучшим голом первой недели MLS.

7 сентября в матче против "Сиэтл Саундерс" Шиньяшики оформил дубль, принесший "Колорадо Рэпидз" победу со счетом 2:0, за что был назван игроком недели в MLS. По итогам сезона 2019 года, в котором за 31 проведенный матч забил семь мячей и отдал три результативные передачи, Шиньяшики был признан новичком года в MLS.

3 мая 2022 года бразилец был продан в "Шарлотт". Свой дебют за "Шарлотт" он отметил голом в матче против "Интер Майами" Дэвда Бекхэма.

Таким образом очевидно, что приход такого футболиста существенно усилит линию нападения "Нефтчи" после ухода из стана "черно-белых" в белградский "Партизан" бразильца Матеуса Салданьи.