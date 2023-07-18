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"Нефтчи" в последнем контрольном матче предсезонки уступил московскому "Спартаку"

"Нефтчи" в последнем контрольном матче предсезонки уступил московскому "Спартаку" "Нефтчи", находящийся на сборах в России, провел последнюю контрольную встречу перед новым сезоном.
Футбол
18 июля 2023 г. 23:39
Нефтчи в последнем контрольном матче предсезонки уступил московскому Спартаку

"Нефтчи", находящийся на сборах в России, провел последнюю контрольную встречу перед новым сезоном.

Как передает Report, бакинский клуб встретился в Москве с местным "Спартаком".

Матч, прошедший на "Открытие Банк Арене", завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Первый гол на 34-й минуте забил Павел Мелешин, спустя 3 минуты Куинси Промес установил окончательный счет.

На этом "Нефтчи" завершил летние сборы в РФ. Команда вернется в Баку 19 июля.

Отметим, что "Нефтчи", принявший участие в турнире "Матч ТВ" в Санкт-Петербурге, уступил российскому "Зениту" (1:3), сербской "Црвене Звезде" (0:4) и турецкому "Фенербахче" ( 0:1).

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Версия на азербайджанском языке “Neftçi” son yoxlama görüşündə “Spartak”a məğlub olub

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