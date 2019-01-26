"Нефтчи" в последнем контрольном матче разгромил соперника - ВИДЕО

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» сегодня провел свой последний матч на учебно-тренировочных сборах в Анталии.

Как передает Report, соперником стал футбольный клуб из Болгарии «Берое».

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу бакинского клуба. Дублем отметился Дарио Фредерико и по голу забили Багали Дабо и Ванглис Плателлис.

Отметим, что Эмин Махмудов не реализовал пенальти.