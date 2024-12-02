"Нефтчи" в 20-й раз проиграл с крупным счетом

"Нефтчи" в 20-й раз потерпел крупное поражение в чемпионатах Азербайджана.

"Нефтчи" в 20-й раз потерпел крупное поражение в чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, команда проиграла с крупным счетом (0:3) в игре с "Карабахом" в 15-м туре Премьер-лиги Азербайджана.

Отметим, что "Нефтчи", являющийся постоянным участником чемпионатов страны с 1992 года, проиграл 6 раз дома и 14 раз на выезде с разницей в три и более мячей. Первое подобное поражение (0:3) было зафиксировано в выездном матче против клуба "Хазар" (Сумгайыт) в сезоне 1992 года.