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"Нефтчи" в 20-й раз проиграл с крупным счетом 

"Нефтчи" в 20-й раз проиграл с крупным счетом  "Нефтчи" в 20-й раз потерпел крупное поражение в чемпионатах Азербайджана.
Футбол
2 декабря 2024 г. 10:13
Нефтчи в 20-й раз проиграл с крупным счетом 

"Нефтчи" в 20-й раз потерпел крупное поражение в чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, команда проиграла с крупным счетом (0:3) в игре с "Карабахом" в 15-м туре Премьер-лиги Азербайджана.

Отметим, что "Нефтчи", являющийся постоянным участником чемпионатов страны с 1992 года, проиграл 6 раз дома и 14 раз на выезде с разницей в три и более мячей. Первое подобное поражение (0:3) было зафиксировано в выездном матче против клуба "Хазар" (Сумгайыт) в сезоне 1992 года.

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Версия на азербайджанском языке “Neftçi” 20-ci dəfə böyük hesabla məğlub olub

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