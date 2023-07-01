"Нефтчи" уступил в первой игре турнира "Матч ТВ"

Находящийся в России в рамках подготовки к следующему сезону "Нефтчи" провел первую игру в рамках турнира "Матч ТВ".

Находящийся в России в рамках подготовки к следующему сезону "Нефтчи" провел первую игру в рамках турнира "Матч ТВ".

Как передает Report , бакинский клуб, где вакантным остается пост главного тренера, встретился с местным "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

Игра на "Газпром Арене" завершилась в пользу хозяев - 3:1.

Счет на 39-й минуте открыл бразильский форвард бакинского клуба Матеуш Салданья, реализовав пенальти. Голы "Зенита" забили Густаво Мантуан на 49-й минуте, Клаудиньо на 70-й и Зелимхан Бакаев на 80-й.

Турнир "Матч ТВ"

1 июля

20:30. "Нефтчи" (Азербайджан) - "Зенит" (Россия) — 1:3

Голы: Матеуш Салданья, 39 (пенальти) - Густаво Мантуан, 49. Клаудиньо, 70, Зелимхан Бакаев, 80

Судьи: Артем Чистяков, Алексей Ширяев, Владислав Назаров

Рефери VAR: Сергей Цыганок

"Газпром Арена", Санкт-Петербург.

Отметим, что 8 июля "Нефтчи" сыграет на турнире с сербской "Црвеной Звездой", а 12 июля - с турецким "Фенербахче".