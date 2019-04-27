“Нефтчи“ уступил дома “Сумгайыту”

Состоялся заключительный матч XXVI тура футбольной премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Report, “Нефтчи“ на Bakcell Arena принимал “Сумгайыт”.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Благодаря этой победе «Сумгаит» с 23 очками сохранил за собой 7-ое место. Столичный же клуб, потерпев поражение на родном поле, значительно снизил свои шансы на чемпионство. За два тура до окончания чемпионата “Нефтчи” отстает от лидера – агдамского “Карабаха” на 5 очков.

Манаф Гасымбейли.