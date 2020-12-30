О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Нефтчи" установит памятную доску на стадионе в память о болельщиках, ставших шехидами

"Нефтчи" установит памятную доску на стадионе в память о болельщиках, ставших шехидами Мы делаем это, чтобы увековечить их имена
Футбол
30 декабря 2020 г. 14:58
Нефтчи установит памятную доску на стадионе в память о болельщиках, ставших шехидами

"У входа в одну из наших трибун будет установлена памятная доска с именами наших шехидов. Мы делаем это, чтобы увековечить их имена".

Как сообщает Report, об этом в прямом эфире "Нефтчи ТВ" заявил глава департамента по связям с прессой и общественностью клуба Рустам Аллахвердиев.

По словам официального представителя клуба, при входе на трибуну Bakcell Arena будет установлена памятная доска с именами членов семьи "Нефтчи", павших шехидами в Отечественной войне: "Мы подготовим памятную доску в память о них. Болельщики будут их видеть и всегда помнить, что люди, отдавшие свои жизни за Родину, когда-то поддерживали нашу команду на этой трибуне".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Neftçi" şəhid azarkeşləri üçün stadionda lövhə hazırlayacaq

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi