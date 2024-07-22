"Нефтчи" усилит состав футболистом Бундеслиги

Футбольный клуб "Нефтчи" намерен перед новым сезоном усилить состав Робертом Бауэром, на счету которого 89 матчей в германской Бундеслиге.

Футбольный клуб "Нефтчи" намерен перед новым сезоном усилить состав Робертом Бауэром, на счету которого 89 матчей в германской Бундеслиге.

По полученным Report сведениям, "бело-черные" ведут переговоры с бывшим игроком немецкого клуба "Вердер".

О трансфере 29-летнего немецкого игрока, способного играть в защите и полузащите, будет объявлено в ближайшие дни.

Бауэр начал футбольную карьеру в 2014 году в немецком клубе "Карлсруэ". Свой первый профессиональный контракт футболист подписал с клубом "Ингольштадт" (Германия), в котором провел 48 матчей. Затем Бауэр перешел в "Вердер", за который играл три года. В общей сложности игрок провел 89 матчей в германской Бундеслиге. Последним клубом футболиста был "Аль-Таи" (Саудовская Аравия).

Бауэр также выступал за молодежную сборную Германии.

Отметим, что в ближайшие дни ожидается трансфер других известных футболистов в "Нефтчи".