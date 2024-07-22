О нас

"Нефтчи" усилит состав футболистом Бундеслиги

"Нефтчи" усилит состав футболистом Бундеслиги Футбольный клуб "Нефтчи" намерен перед новым сезоном усилить состав Робертом Бауэром, на счету которого 89 матчей в германской Бундеслиге.
Футбол
22 июля 2024 г. 16:14
Нефтчи усилит состав футболистом Бундеслиги

Футбольный клуб "Нефтчи" намерен перед новым сезоном усилить состав Робертом Бауэром, на счету которого 89 матчей в германской Бундеслиге.

По полученным Report сведениям, "бело-черные" ведут переговоры с бывшим игроком немецкого клуба "Вердер".

О трансфере 29-летнего немецкого игрока, способного играть в защите и полузащите, будет объявлено в ближайшие дни.

Бауэр начал футбольную карьеру в 2014 году в немецком клубе "Карлсруэ". Свой первый профессиональный контракт футболист подписал с клубом "Ингольштадт" (Германия), в котором провел 48 матчей. Затем Бауэр перешел в "Вердер", за который играл три года. В общей сложности игрок провел 89 матчей в германской Бундеслиге. Последним клубом футболиста был "Аль-Таи" (Саудовская Аравия).

Бауэр также выступал за молодежную сборную Германии.

Отметим, что в ближайшие дни ожидается трансфер других известных футболистов в "Нефтчи".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Robert Bauer of Bundesliga joins Azerbaijan's Neftchi FC
Версия на азербайджанском языке Bundesliqada çıxış etmiş futbolçu "Neftçi"nin sıralarına qatılır

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi