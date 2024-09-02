"Нефтчи" усилил состав женской команды игроками из клубов Турции и Греции

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" усилил состав женской команды 10 игроками, в том числе из клубов Турции и Греции.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" усилил состав женской команды 10 игроками, в том числе из клубов Турции и Греции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба.

Это вратарь Айтадж Шарифова ("Трабзонспор", Турция), защитники Алина Нахмедова ("Сумгайыт"), Фидан Джафарова ("Баку Джуниорс"), Севги Севин Эрген ("Трабзонспор", Турция), Гузиде Алчу ("Амедспор", Турция), полузащитники Эда Нур Озбай ("Борнова Хитаб Спор", Турция), Мерйем Кучукбиринджи ("Трабзонспор", Турция), Шехрибан Дюлек ("Амедспор", Турция), Вусаля Сейфеддинова ("Олимпиада Имиттоу", Греция) и форвард Ханым Асадова ("Сабах").

Подопечные Сиясета Аскерова продолжают подготовку к матчу с австрийским клубом "Санкт-Пёльтен" в рамках I этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пройдет 4 сентября в городе Цхалтубо в Грузии, начнется в 18:00.