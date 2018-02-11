"Нефтчи" стала единственной командой, выигравшей на XV туре Премьер-лиги - ВИДЕО

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялись последние два матча XV тура премьер лиги Азербайджана.

Как передает Report, на этот раз на поле вышли команды, расположившиеся на на последних 4 строчках турнира.

Первая встреча прошла между командой «Кешля» и дебютантом «Сабаилом». Хозяева провели свой первый официальный матч под руководством нового тренера команды Юрия Максимова.

Набравшие силы за время зимних каникул кешлинцы не смогли добиться победы. Наоборот, счет был открыт игроками «Сабаиля». На 34-й минуте отличился Фахмин Мурадбейли. «Кешля» забила гол равенства во втором тайме. Несмотря на то, что Пардис Фарджад-Азад провалил пенальти, ему позже удалось забить гол.

На поле встретились также «Нефтчи» и «Кяпяз», которые «отличились» своими проигрышами во время зимних матчей со счетом 1:8. На этой встрече был забит всего один гол. На 86-й минуте победу «Нефтчи» гарантировал Мирабдулла Аббасов.

Матч, который прошел на "Bakcell Arena”, стал в чемпионате юбилейным- 50-й игрой.

Премьер-лига Topaz, XV тур

11 февраля (воскресенье)

15:00 «Кешля»- «Сабаиль»

Гол: Пардис Фарджад-Азад, 54 Фахмин Мурадбейли, 34

Судьи: Рамиль Диниев, Мубариз Гашымов, Рахиль Рамазанов, Эльвин Аскеров

Представитель AFFA: Сеймур Салимли

Судья-инспектор: Фазиль Муршидов

"İnterArena”

17:30. «Нефтчи» – «Кяпяз» - 1:0

Гол: Мирабдулла Аббасов, 86

Судьи: Рагим Гасанов, Акиф Амирали, Вюгар Байрамов, рашад Ахмедов

Представитель AFFA: Замиг Гусейнов

Судья-инспектор: Керим Агаев

"Bakcell Arena”

В первый тура в ничью сыграли «Зира» с «Сумгаитом» 1:1, «Карабах» с «Габалой» 0:0.