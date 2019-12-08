​"Нефтчи" сократил разницу в очках с "Карабахом"

Завершился второй круг Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в заключительном матче XIV тура "Сабах" принимал "Нефтчи".

Встреча, проходившая на стадионе "Kapital Bank Arena" в Масазыре, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Отличились Антон Кривоцюк и Стивен Монроз.

После этой победы, "Нефтчи" вышел на второе место, увеличив свой очковой багаж до 25. «Черно-белые» отстают от лидера "Карабаха" на 6 очков. "Сабах" же, занимает шестое место с 13 очками.

Что касается остальных матчей тура, то они принесли следующие результаты: "Зиря" победил "Сабаил" - 4:1, "Карабах" - "Кешля", "Сумгайыт" – "Габала" завершились вничью, соответственно 2:2 и 1:1.

Отметим, что третий круг Премьер-лиги Азербайджана начнется 1 февраля следующего года.