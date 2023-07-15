"Нефтчи" сегодня встретится с "Фенербахче"

09:00

Готовясь к новому сезону в России, "Нефтчи" проведет свой последний матч на международном турнире "Матч ТВ".

Как сообщает Report, коллектив под руководством Адриана Муту, встретится с турецким "Фенербахче".

Встреча, которая состоится на стадионе "Смена", начнется в 15:00 по бакинскому времени.

В первом матче "черно-белые" уступили российскому "Зениту" со счетом 1:3, а затем Сербской "Црвена Звезда" - 0:4.

18 июля в товарищеском матче "Нефтчи" встретится с московским "Спартаком". Столичный клуб, который в новом сезоне будет представлять Азербайджан в Лиге Конференции УЕФА, встретится на II квалификационном этапе с победителем пары "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Динамо" (Минск, Беларусь). Первая встреча состоится 27 июля на выезде, а ответный матч - 3 августа на "Bakcell Arena".