О нас

"Нефтчи" сегодня встретится с "Фенербахче"

"Нефтчи" сегодня встретится с "Фенербахче" 09:00
Футбол
15 июля 2023 г. 09:56
Нефтчи сегодня встретится с Фенербахче

Готовясь к новому сезону в России, "Нефтчи" проведет свой последний матч на международном турнире "Матч ТВ".

Как сообщает Report, коллектив под руководством Адриана Муту, встретится с турецким "Фенербахче".

Встреча, которая состоится на стадионе "Смена", начнется в 15:00 по бакинскому времени.

В первом матче "черно-белые" уступили российскому "Зениту" со счетом 1:3, а затем Сербской "Црвена Звезда" - 0:4.

18 июля в товарищеском матче "Нефтчи" встретится с московским "Спартаком". Столичный клуб, который в новом сезоне будет представлять Азербайджан в Лиге Конференции УЕФА, встретится на II квалификационном этапе с победителем пары "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Динамо" (Минск, Беларусь). Первая встреча состоится 27 июля на выезде, а ответный матч - 3 августа на "Bakcell Arena".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Neftçi" bu gün "Fənərbağça" ilə qarşılaşacaq

Экслюзивные новости

Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi