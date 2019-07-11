"Нефтчи" разгромил "Сперанцу" в первом матче первого квалификационного раунда ЛЕ

Футбольный клуб "Нефтчи" обыграл молдавскую "Сперанцу" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Нефтчи". "Сперанца" являлась номинальным хозяином поля, однако игра прошла на арене "Нефтчи", поскольку стадион молдавского клуба не пригоден для проведения еврокубковых матчей. Ответная встреча команд пройдет 18 июля.

Победитель этой пары станет соперником российского "Арсенала", который дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. В первом матче тульский клуб примет соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 16-18 июля.