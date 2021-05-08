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"Нефтчи" разгромил соперника и перехватил лидерство

"Нефтчи" разгромил соперника и перехватил лидерство Состоялся еще один матч XXVI тура Азербайджанской премьер-лиги
Футбол
8 мая 2021 г. 22:49
Нефтчи разгромил соперника и перехватил лидерство

Состоялся еще один матч XXVI тура Азербайджанской премьер-лиги.

Как передает Report, во второй встрече дня "Сабаил" принимал претендующий на чемпионство "Нефтчи". Игра на стадионе ASCO Arena завершилась победой "черно-белых" со счетом 4:0.

В составе гостей отличились Воислав Станкович, Юсуф Лавал, Кейсуке Хонда и Намиг Алескеров.

Благодаря эффектной победе "Нефтчи" довел число своих очков до 53 и взошел на вершину турнирной таблицы, обойдя на два очка "Карабах", у которого, однако, есть матч в запасе. "Сабаил" же с 24 очками идет 7-ым.

Отметим, что в другой встрече дня "Сумгайыт" на выезде оказался сильнее "Кешли" - 1:0. Тур завершится 9 мая матчами "Зиря" - "Габала" и "Сабах" - "Карабах".

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" darmadağınla liderliyə yüksəldi

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