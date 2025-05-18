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"Нефтчи" разгромил "Сабаил" в матче 35-го тура Премьер-лиги

"Нефтчи" разгромил "Сабаил" в матче 35-го тура Премьер-лиги "Нефтчи" в бакинском дерби разгромно обыграл "Сабаил" в матче 35-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.
Футбол
18 мая 2025 г. 19:17
Нефтчи разгромил Сабаил в матче 35-го тура Премьер-лиги

"Нефтчи" в бакинском дерби разгромно обыграл "Сабаил" в матче 35-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report, встреча на "Нефтчи Арене" завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Дембо Дарбое (1), Агададаш Салянский (25) и Алекс Фернандес (80).

Подопечные Самира Абасова после победы увеличил количество очков в активе до 43 (6-е место), "Сабаил" набрал 22 балла и находится на последнем, десятом месте.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" на выезде выиграл у "Сумгайыта", "Араз-Нахчыван" обыграл "Шамахы", в обеих встречах счет оказался одинаковым - 1:0. В противостоянии "Зиря" - "Сабах" победитель не определился (1:1).

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" "Səbail"ə qalib gəlib

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