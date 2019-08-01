​«Нефтчи» разгромил «Арсенал» и прошёл в следующий этап Евролиги

«Нефтчи» прошёл в третий квалификационный раунд Евролиги.
Как передаёт Report, «Нефтчи» выиграл матч против «Арсенал»а со счётом 3:0.
Напомним, что предыдущую игру «Нефтчи» выиграл на выезде с минимальным счётом 1:0.
«Нефтчи» прошёл в третий квалификационный раунд Евролиги.
Как передаёт Report, «Нефтчи» выиграл матч против «Арсенал»а со счётом 3:0.
Напомним, что предыдущую игру «Нефтчи» выиграл на выезде с минимальным счётом 1:0.
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Şamo QuliyevАвтор новости