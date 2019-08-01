"Нефтчи" разгромил "Арсенал" и прошёл в следующий этап Евролиги

​«Нефтчи» разгромил «Арсенал» и прошёл в следующий этап Евролиги

1 августа, 2019 23:01

https://report.az/storage/news/28b5c5d19bd9d1ff0617278bafa5fe17/b1019c16-04bb-4838-8cc9-ebd9d18db553_292.jpg «Нефтчи» прошёл в третий квалификационный раунд Евролиги. Как передаёт Report, «Нефтчи» выиграл матч против «Арсенал»а со счётом 3:0. Напомним, что предыдущую игру «Нефтчи» выиграл на выезде с минимальным счётом 1:0.

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