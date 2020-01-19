​"Нефтчи" расторгнул контракт с Роберто Бординым

По предложению президента футбольного клуба "Нефтчи" вместе с Наблюдательным советом команды, на обсуждение было вынесено сегодняшнее положение команды, выслушаны замечания и предложения.

Как передает Report со ссылкой на сайт клуба, учитывая нынешнее положение команды, было принято решение прервать сотрудничество с главным тренером Роберто Бордином. Согласно этому решению, сегодня состоялась встреча с итальянским специалистом, после чего контракт между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию. Командой временно будет руководить тренер Физули Мамедов.