Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" расстался с иностранным футболистом Уго Баргасом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного клуба, контракт с французским нападающим был аннулирован по обоюдному согласию сторон.

Он продолжит карьеру в клубе "Блуминг" Боливии.

Отметим, что Уго Баргас перешел в "Нефтчи" именно из "Блуминга", в котором выступал в 2012-2013 гг. и 2015-2017 гг. Баргас в феврале прошлого года заключил годовой контракт с флагманом. В октябре его договор был продлен до конца нынешнего сезона.