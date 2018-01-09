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    "Нефтчи" расстался с иностранным футболистом

    Контракт Уго Баргаса был аннулирован по обоюдному согласию сторон

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" расстался с иностранным футболистом Уго Баргасом.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного клуба, контракт с французским нападающим был аннулирован по обоюдному согласию сторон.

    Он продолжит карьеру в клубе "Блуминг" Боливии.

    Отметим, что Уго Баргас перешел в "Нефтчи" именно из "Блуминга", в котором выступал в 2012-2013 гг. и 2015-2017 гг. Баргас в феврале прошлого года заключил годовой контракт с флагманом. В октябре его договор был продлен до конца нынешнего сезона.

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