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    "Нефтчи" расстался с главным тренером Тарланом Ахмедовым

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Футбольный клуб “Нефтчи” расстался с главным тренером основного состава - Тарланом Ахмедовым.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, по решению Наблюдательного Совета и учредителей, договор с 47-летним специалистом не был продлен.

    Руководство флагмана поблагодарило Тарлана Ахмедова за работу, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере. Напомним, что Тарлан Ахмедов был назначен на пост главного тренера “Нефтчи” 11 сентября 2017 года. Под его руководством "черно-белые" завоевали 46 очков в 28 встречах, заняв 3-е место.

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