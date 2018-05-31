"Нефтчи" расстался с главным тренером Тарланом Ахмедовым

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Футбольный клуб “Нефтчи” расстался с главным тренером основного состава - Тарланом Ахмедовым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, по решению Наблюдательного Совета и учредителей, договор с 47-летним специалистом не был продлен.

Руководство флагмана поблагодарило Тарлана Ахмедова за работу, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере. Напомним, что Тарлан Ахмедов был назначен на пост главного тренера “Нефтчи” 11 сентября 2017 года. Под его руководством "черно-белые" завоевали 46 очков в 28 встречах, заняв 3-е место.