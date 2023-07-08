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"Нефтчи" проиграл "Црвене Звезде"

"Нефтчи" проиграл "Црвене Звезде" Находящийся в России в рамках подготовки к следующему сезону "Нефтчи" провел очередную игру в рамках турнира "Матч ТВ".
Футбол
8 июля 2023 г. 22:56
Нефтчи проиграл Црвене Звезде

Находящийся в России в рамках подготовки к следующему сезону "Нефтчи" провел очередную игру в рамках турнира "Матч ТВ".

Как передает Report, бакинский клуб в рамках второго тура встретился с сербским клубом "Црвена Звезда".

Игра завершилась крупной победой сербов - 4:0. Счет на 9-й минуте открыл Мирко Иванич. Спустя 8 минут Стефан Митрович увеличил отрыв в счете до двух мячей. На последней минуте первого тайма Осман Букари забил третий гол "Црвены Звезды". Итоговый счет Йован Шливич на 81-й минуте.

Напомним, что "Нефтчи" проиграл и в первой игре турнира. В той встрече соперником был российский "Зенит", встреча завершилась со счетом 1:3.

Третью игру бакинский клуб сыграет против турецкого "Фенербахче".

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Версия на азербайджанском языке “Neftçi” “Srvena Zvezda”ya məğlub olub

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