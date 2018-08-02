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    "Нефтчи" продлил контракт с нападающим

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ "Нефтчи" продлил срок контракта c футболистом Мирабдуллой Аббасовым.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного клуба, 23-летний нападающий до конца сезона 2019/2020 будет выступать в "Нефтчи".

    В прошлом сезоне Аббасов в 30 играх забил 6 голов, прежний его договор был до конца сезона 2018/2019.

    Отметим, что до этого "Нефтчи" обновил контракты с Русланом Абышовым, Кирило Петровым, Магомедом Мирзабековым, Эмином Махмудовым, Рахманом Гаджиевым, Антоном Кривоцюком, Сони Мустиваром и Намиком Алескеровым.

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