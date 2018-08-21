Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Нефтчи" приступил к подготовке к матчу с "Карабахом", с которым встретится в III туре Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, получившая после матча с "Габалой" (2:1) в прошлом туре однодневный перерыв команда сегодня провела тренировку в "Футбольном центре Турецких авиалиний" ("Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzi").

Руслан Абышов и ощущающий незначительные боли в ноге Сони Мустивар на подготовительном процессе не присутствовали. Завершивший лечение Рашад Эюбов и получивший после матча с "Габалой" легкую травму Мухамед Мирзабеков тренировались отдельно от команды. Подготовительный процесс продолжится завтра одной тренировкой.

Отметим, что предстоящий 26 августа на "Azərsun Arena" матч "Карабах" - "Нефтчи" начнется в 20:30. "Черно-белые" же после двух туров являются лидерами с 6 очками.