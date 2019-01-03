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    "Нефтчи" приобрел футболиста юношеской сборной Азербайджана

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Нефтчи" осуществил очередной трансфер.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного клуба, с игроком сборной Азербайджана U-19 Тураном Велизаде подписан трехлетний контракт. 18-летний центральный полузащитник будет выступать в составе "Нефтчи" под номером 33.

    Напомним, что последним клубом Т.Велизаде был "Карабах".

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