"Нефтчи" приобрел футболиста юношеской сборной Азербайджана

3 января, 2019 15:33

https://report.az/storage/news/b1c7d00bf03064183ab933d2efb5c82e/91fd72b0-c362-418e-8253-49698ea58bcb_292.jpg Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Нефтчи" осуществил очередной трансфер. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного клуба, с игроком сборной Азербайджана U-19 Тураном Велизаде подписан трехлетний контракт. 18-летний центральный полузащитник будет выступать в составе "Нефтчи" под номером 33. Напомним, что последним клубом Т.Велизаде был "Карабах".

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