"Нефтчи" пригласил на матч с "Карабахом" около 200 ветеранов футбола

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Нефтчи" продолжит приуроченные к 80-летию футбольного клуба мероприятия и на встрече с "Карабахом" в рамках первого матча полуфинала кубка Азербайджана.

Как сообщили Report из клуба, за предстоящим 30 марта матчем будут наблюдать около 200 надевавших форму "Нефтчи" ветеранов футбола. Среди них будут также около 10 ныне проживающих за границей ветеранов футбола.

В числе приглашенных есть такие легендарные футболисты, как бронзовый призер 1966 года Николай Богданов, олимпийский чемпион Игорь Пономарев, Николай Смольников, принявший участие в наибольшем количестве матчей "черно-белых", Виталий Шевченко, попавший на чемпионате СССР 1971 года в число лучших 33 футболистов.

До начала матча ветераны футбола соберутся в одном из столичных ресторанов. Мероприятие будет закрытым для медиа.

Отметим, что в художественной части мероприятия, которое пройдет до предстоящего в 19:30 матча "Нефтчи" - "Карабах", болельщики станут свидетелями интересного зрелища на стадионе Bakcell Arena.