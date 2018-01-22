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    "Нефтчи" пригласил двух иностранных футболистов на просмотр

    Один из них - воспитанник голландского клуба ПСВ

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Находящийся на сборах в Анталии клуб "Нефтчи" пригласил двух иностранных футболистов на просмотр.

    Как сообщает Report, это - Игорь Сикорский (Украина) и Рохти Ахенте (Марокко).

    Оба футболиста получили место на скамье запасных игроков на начавшемся в 17:00 проверочном матче бакинцев с российским клубом "СКА - Хабаровск".

    30-летний Сикорский - полузащитник. Его последнее рабочее место - выступающий в I Дивизионе Украины клуб "Николаев".

    Сыгравший в 2 матчах в составе сборной Марокко Рохти Ахенте же является воспитанником голландского клуба ПСВ.

    Последним клубом 30-летнего полузащитника левого фланга был "Гоу Эхед Иглс", ведущий борьбу в I Дивизионе чемпионата Голландии. 

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