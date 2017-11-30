"Нефтчи" предупредил тех, кто очерняет имя клуба

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "В последние дни в СМИ распространяются не соответствующие действительности сообщения, которые могут нанести ущерб общественному имиджу нашего клуба. Распространение таких предвзятых сообщений в то время, когда улучшаются уровень игры и результаты нашей команды, заставило нас в очередной раз продемонстрировать свою позицию".

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном "Нефтчи" заявлении.

В официальном заявлении отмечается, что сейчас "Нефтчи" переживает лучший за последние годы период как в отношениях внутри клуба, так и с болельщиками: "Как настоящая команда, мы объединились и боремся за единую цель. Возникло единство как между руководством клуба и главным тренером, так и между футболистами. В такой момент мы категорически осуждаем подобные сообщения, направленные на очернение "Нефтчи" и нарушение атмосферы внутри клуба".

"Нефтчи" официально заявляет, что выступает за наказание любого человека, занимающего грязными делами в азербайджанском футболе и поддерживает действия правоохранительных органов в этом направлении. Клуб просит представителей СМИ быть внимательными и уважать имя самого титулованного клуба страны. Также клуб обращается к своим болельщикам, чтобы они не верили недоказанной информации".