"Нефтчи" представил УЕФА заявку на Лигу Европы - СПИСОК

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "Нефтчи" представил УЕФА заявку на матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против венгерского "Уйпешта".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, главный тренер Роберто Бордин включил в заявку 26 футболистов.

Вратари: 1. Салахат Агаев, 12. Кямран Ибрагимов, 73. Наиль Алышов, 94. Рашад Азизли;

Защитники: 4. Рашад Эйюбов, 5. Антон Кривотцюк, 6. Горан Парацки, 15. Руслан Абышов (К), 18. Турал Ахундов, 21. Магомед Мирзабеков, 25. Кирилл Петров, 26. Омар Булудов, 28. Славко Бралич, 77. Эльвин Саркаров;

Полузащитники: 7. Намик Алескеров, 8. Эмин Махмудов, 17. Рахман Гаджиев, 37. Вусал Аскеров, 51. Эльчин Асадов, 70. Али Ширинов, 93. Сони Мустивар;

Нападающие: 9. Багали Дабо, 10. Дарио Фредерико, 11. Кваме Карикари, 22. Мирабдулла Аббасов, 36. Халил Баширов.

Первая встреча между "Нефтчи" и "Уйпештом" состоится в Баку 12 июля в Dalğa Arena, а ответный матч пройдет 19 июля в Будапеште на стадионе Ferents Susa.