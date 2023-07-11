Профессиональный футбольный клуб "Нефтчи" представил нового главного тренера Адриана Муту.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного представителя, председатель Наблюдательного совета клуба, президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с румынским специалистом.
На встрече были обсуждены текущее положение клуба и предстоящие задачи.
Затем с румынским специалистом Адрианом Муту был заключен двухлетний контракт.
Нового главного тренера представят общественности после возвращения руководства клуба и членов команды с учебно-тренировочных сборов.
Отметим, что Адриан Муту родился 8 января 1979 года. Один из лучших футболистов в истории Румынии А.Муту, наряду с несколькими клубами своей страны, также выступал в итальянских клубах "Интер", "Эллас Верона", "Парма", "Ювентус", "Фиорентина", "Чезена", а также английском "Челси", французском "Аяччо" и индийском "Пуна Сити". Он провел 77 матчей и забил 35 голов в составе сборной Румынии. В 2003, 2005, 2007 и 2008 годах был избран футболистом года в Румынии, а в 2007 году - в Италии. Имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO.