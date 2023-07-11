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"Нефтчи" представил нового главного тренера

"Нефтчи" представил нового главного тренера Профессиональный футбольный клуб "Нефтчи" представил нового главного тренера Адриана Муту.
Футбол
11 июля 2023 г. 14:34
Нефтчи представил нового главного тренера

Профессиональный футбольный клуб "Нефтчи" представил нового главного тренера Адриана Муту.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного представителя, председатель Наблюдательного совета клуба, президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с румынским специалистом.

На встрече были обсуждены текущее положение клуба и предстоящие задачи.

Затем с румынским специалистом Адрианом Муту был заключен двухлетний контракт.

Нового главного тренера представят общественности после возвращения руководства клуба и членов команды с учебно-тренировочных сборов.

Отметим, что Адриан Муту родился 8 января 1979 года. Один из лучших футболистов в истории Румынии А.Муту, наряду с несколькими клубами своей страны, также выступал в итальянских клубах "Интер", "Эллас Верона", "Парма", "Ювентус", "Фиорентина", "Чезена", а также английском "Челси", французском "Аяччо" и индийском "Пуна Сити". Он провел 77 матчей и забил 35 голов в составе сборной Румынии. В 2003, 2005, 2007 и 2008 годах был избран футболистом года в Румынии, а в 2007 году - в Италии. Имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Neftçi" yeni baş məşqçisini təqdim edib

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