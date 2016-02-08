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    ​"Нефтчи" предоставил Самиру Масимову статус свободного агента

    Футболист находится в лагере клуба из Словении

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский футболист Самир Масимов расстался с клубом "Нефтчи".

    Как сообщили Report из клуба, 21-летнему полузащитнику предоставлен статус свободного агента.

    6 февраля С.Масимов направился в лагерь команды "Домжале" (Словения), которая находится на учебно-тренировочном сборе в турецком регионе Сиде. В ближайшее время ожидается подписание с ним официального контракта. 

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