​"Нефтчи" предоставил Самиру Масимову статус свободного агента

Футболист находится в лагере клуба из Словении

8 февраля, 2016 15:34

https://report.az/storage/news/36da09e598af368c4faa02b0ae4f901c/504ce813-f6d8-4d5e-a1e5-f5498d111b7b_292.jpg Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский футболист Самир Масимов расстался с клубом "Нефтчи". Как сообщили Report из клуба, 21-летнему полузащитнику предоставлен статус свободного агента. 6 февраля С.Масимов направился в лагерь команды "Домжале" (Словения), которая находится на учебно-тренировочном сборе в турецком регионе Сиде. В ближайшее время ожидается подписание с ним официального контракта.

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