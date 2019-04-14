​“Нефтчи” потерял важные очки в борьбе за чемпионство

Завершился 24-й тур Азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, последний матч недели состоялся на "ASCOArena".

Клуб «Сабаил» принимал «Нефтчи».

Счет на 50-й минуте открыл игрок "Нефтчи" М.Аббасов. Однако на 81-й минуте матча игрок хозяев Гарахмедов забил ответный мяч. 4 минуты спустя А.Рамазанов вывел хозяев вперед. Но игрок гостей Мбодж забил на 5-й добавленной к основному времени матча минуте.

После финального свистка голкипер «Сабаил»aА.Рыбка получил красную карточку за споры с арбитром.

В итоге, у «Сабаил»а 35 очков и третье место, а «Нефтчи» с 52 очками расположился на втором месте.