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"Нефтчи" поиграл "Фенербахче"

"Нефтчи" поиграл "Фенербахче" Готовящийся к новому сезону в России "Нефтчи" провел последнюю игру на международном турнире "Матч ТВ".
Футбол
15 июля 2023 г. 17:29
Нефтчи поиграл Фенербахче

Готовящийся к новому сезону в России "Нефтчи" провел последнюю игру на международном турнире "Матч ТВ".

Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Адриана Муту встретился с турецкой командой "Фенербахче".

Матч, организованный на стадионе "Смена" завершился победой "Фенербахче" со счетом 1:0. Гол на 73-й минуте забил игрок Эдин Джеко.

"Черно-белые" в первом мате уступили российскому "Зениту" со счетом 1:3, затем проиграли сербской "Срвена Звезда" со счетом 0:4.

Отметим, что 18 июля "Нефтчи" проведет товарищеский матч с московским "Спартаком". Столичный клуб, который в новом сезоне будет представлять Азербайджан в Лиге конференций УЕФА, во втором квалификационном раунде сыграет с победителем пары "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Динамо" (Минск, Беларусь). Первый матч состоится на выезде 27 июля, а ответный матч - 3 августа на Bakcell Arena.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" "Fənərbağça"ya məğlub olub

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