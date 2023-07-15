"Нефтчи" поиграл "Фенербахче"

Готовящийся к новому сезону в России "Нефтчи" провел последнюю игру на международном турнире "Матч ТВ".

Готовящийся к новому сезону в России "Нефтчи" провел последнюю игру на международном турнире "Матч ТВ".

Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Адриана Муту встретился с турецкой командой "Фенербахче".

Матч, организованный на стадионе "Смена" завершился победой "Фенербахче" со счетом 1:0. Гол на 73-й минуте забил игрок Эдин Джеко.

"Черно-белые" в первом мате уступили российскому "Зениту" со счетом 1:3, затем проиграли сербской "Срвена Звезда" со счетом 0:4.

Отметим, что 18 июля "Нефтчи" проведет товарищеский матч с московским "Спартаком". Столичный клуб, который в новом сезоне будет представлять Азербайджан в Лиге конференций УЕФА, во втором квалификационном раунде сыграет с победителем пары "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Динамо" (Минск, Беларусь). Первый матч состоится на выезде 27 июля, а ответный матч - 3 августа на Bakcell Arena.