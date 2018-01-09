"Нефтчи" подписал официальный контракт с Илькином Гыртымовым

После вратаря Агиля Мамедова он стал вторым зимним трансфером флагмана

9 января, 2018 16:32

https://report.az/storage/news/9ea06975df31f55369c4aab95ead50cd/226ab996-bd1e-41f6-959a-5767db3c1fe8_292.jpg Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" привлек нового футболиста в свой состав. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с защитником Илькином Гыртымовым подписан контракт до конца очередного сезона. 27-летний игрок выступал ранее в составе "Кешля" и приостановившего деятельность "Симурга". После вратаря Агиля Мамедова он стал вторым зимним трансфером флагмана. Отметим, что Илькин Гыртымов провел 5 игр в составе сборной Азербайджана.