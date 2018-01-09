 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Нефтчи" подписал официальный контракт с Илькином Гыртымовым

    После вратаря Агиля Мамедова он стал вторым зимним трансфером флагмана

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" привлек нового футболиста в свой состав. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с защитником Илькином Гыртымовым подписан контракт до конца очередного сезона.

    27-летний игрок выступал ранее в составе "Кешля" и приостановившего деятельность "Симурга". После вратаря Агиля Мамедова он стал вторым зимним трансфером флагмана.

    Отметим, что Илькин Гыртымов провел 5 игр в составе сборной Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi