"Нефтчи" подписал официальный контракт с Илькином Гыртымовым

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" привлек нового футболиста в свой состав.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с защитником Илькином Гыртымовым подписан контракт до конца очередного сезона.

27-летний игрок выступал ранее в составе "Кешля" и приостановившего деятельность "Симурга". После вратаря Агиля Мамедова он стал вторым зимним трансфером флагмана.

Отметим, что Илькин Гыртымов провел 5 игр в составе сборной Азербайджана.