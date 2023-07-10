"Нефтчи" подписал контракт с одним из перспективных тренеров Европы

Определился новый тренер "Нефтчи".

Определился новый тренер "Нефтчи".

Как сообщает Report, столичный клуб подписал контракт с одним из перспективных тренеров Европы Адрианом Муту.

По итогам переговоров, которые велись между сторонами в течение некоторого времени, руководство клуба договорилось с румынским специалистом.

Хотя в румынских СМИ фигурировали различные спекуляции о размере гонорара Муту в "Нефтчи", доход тренера в бакинском клубе гораздо меньше утверждаемого.

Начавший тренерскую деятельность в 37 лет Муту за свою карьеру работал в румынских клубах "Волунтари", "Университатя" Крайова, клубе "Аль-Вахда" (ОАЭ), молодежной команде сборной Румынии. Последним его клубом был бухарестский "Рапид".

Самые яркие годы в карьере Муту как футболиста прошли в Италии, где он выступал в клубах “Интер”, “Верона”, “Парма”, “Ювентус”, “Фиорентина”. Кроме того, Муту носил форму английского "Челси" и французского "Аяччо".

А.Муту выступал под руководством таких легендарных тренеров, как Марчелло Липпи, Клаудио Раньери, Хосе Мауриньо, Фабио Капелло, Чезаре Пранделли, научился у них секретам футбола.

Муту, считающий себя учеником Лучано Спаллетти, выигравшего с "Наполи" в серии А в прошлом сезоне, по манере игры похож на этого итальянского специалиста. Примечательно, что когда Муту играл в "Фиорентине", Спаллетти хотел привести форварда в "Рому", в которой сам работал в то время. Хотя трансфер не состоялся, между ними установились дружеские отношения.

Румынский тренер предпочитает тактику атаки и прессинга, агрессивную игру. По мнению многих футбольных комментаторов, достаточно зарекомендовавший себя Муту, несмотря на молодость, способен руководить клубом даже в Серии А.

Следует отметить, что Адриан Муту забил столько же голов (35), сколько и легенда сборной Румынии Георге Хаджи.