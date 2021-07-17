"Нефтчи" подписал контракт с очередным легионером

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" презентовал очередного легионера.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" презентовал очередного легионера.

Как передает Report, бакинский клуб представил 28-летнего португальского защитника Хьюго Басто.

Контракт с новичком подписан на два года. Басто будет играть под номером 4.

Хьюго Басто выступал за португальские клубы "Варзим" (2012-2013), "Спортинг Брага Б" (2013-2015), "Арока" (2015-2018), "Чавес" (2018-2020) и "Эшторил" (2020-2021). В прошлом сезоне он выиграл вторую лигу чемпионата Португалии с "Эшторилом", где забил 4 гола в 31 игре. Он защищал честь сборных Португалии U-18 и U-23.

Напомним, что ранее "Нефтчи" подписал контракт с Сезаром Меза Колли, Харрамизом Суаресом, Хаялом Наджафовым и Романом Баской.