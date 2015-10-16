​"Нефтчи" подписал контракт с новым титульным спонсором

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском бизнес-центре подписан контракт по титульному спонсорству между клубом "Нефтчи" и "ASAN xidmət".

Как сообщает Report, на церемонии приняли участие председатель Наблюдательного совета Чингиз Абдуллаев и член Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов.

Согласно контракту, начиная с игры с "Габалой" в VIII туре Премьер-лиги Азербайджана "Нефтчи" будет выходить на все встречи в форме с надписью "ASAN xidmət".