"Нефтчи" подписал контракт с Гара Гараевым

"Нефтчи" подписал контракт на срок 2+1 год с бывшим игроком сборной Азербайджана Гара Гараевым.

"Нефтчи" подписал контракт на срок 2+1 год с бывшим игроком сборной Азербайджана Гара Гараевым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в новой команде 31-летний центральный полузащитник будет носить футболку под номером 2.

За свою карьеру опытный игрок выступал только в составе "Карабаха".

Отметим, что ранее в "Нефтчи" перешли другие члены национальной команды - вратарь Эмиль Балаев, хорватский полузащитник Филип Озобич, а также центральные защитники - бразилец Юрий Матиас и венгр Марк Тамаш.