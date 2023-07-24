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"Нефтчи" подписал контракт с Гара Гараевым

"Нефтчи" подписал контракт с Гара Гараевым "Нефтчи" подписал контракт на срок 2+1 год с бывшим игроком сборной Азербайджана Гара Гараевым.
Футбол
24 июля 2023 г. 20:27
Нефтчи подписал контракт с Гара Гараевым

"Нефтчи" подписал контракт на срок 2+1 год с бывшим игроком сборной Азербайджана Гара Гараевым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в новой команде 31-летний центральный полузащитник будет носить футболку под номером 2.

За свою карьеру опытный игрок выступал только в составе "Карабаха".

Отметим, что ранее в "Нефтчи" перешли другие члены национальной команды - вратарь Эмиль Балаев, хорватский полузащитник Филип Озобич, а также центральные защитники - бразилец Юрий Матиас и венгр Марк Тамаш.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" Qara Qarayevlə müqavilə imzalayıb

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