О нас

"Нефтчи" подписал контракт еще с одним израильским игроком

"Нефтчи" подписал контракт еще с одним израильским игроком Бакинский "Нефтчи" совершил еще один трансфер.
Футбол
1 июля 2022 г. 02:00
Нефтчи подписал контракт еще с одним израильским игроком

Бакинский "Нефтчи" совершил еще один трансфер.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт "черно-белых", израильский полузащитник американского происхождения Кенни Сайеф подписал двухлетний контракт.

Так, 28-летний левый защитник будет носить майку с пятым номером в своей новой команде.

Сайеф выступал за израильский "Бней Сахнин" (2010–2011), "Хапоэль Хайфа" (2011–2012), "Ирони Крят Шмона" (2012–2013), "Хапоэль Рамат-ха-Шарон" (2013–2014), бельгийский "Гент" (2014–2018), "Андерлехт" (2018). -2022), "Синсиннати" (США, 2019), "Легия" (Польша, 2020-2021) и "Ашдод (Израиль, 2021-2022).

Он выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии с "Гентом" в 2015 году. Игрок, выступавший также за молодежные сборные Израиля, провел 2 матча за основную сборную и еще 4 встречи за США.

Ранее в состав "Нефтчи" вошли израильский полузащитник Атаа Джабери и ганский нападающий Годсвей Доньон.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Neftçi" daha bir israilli oyunçunu transfer edib

Самое важное

Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
30 июня 2022 г. 14:59
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
30 июня 2022 г. 14:28
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
30 июня 2022 г. 10:24
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Владимиром Путиным
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Владимиром Путиным
30 июня 2022 г. 04:01
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35
Исполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11
ФотоИсполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11
29 июня 2022 г. 18:25
Пресечена очередная армянская провокация на фотовыставке в Тбилиси
ФотоПресечена очередная армянская провокация на фотовыставке в Тбилиси
29 июня 2022 г. 17:42
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
29 июня 2022 г. 14:14
В Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами
ФотоВ Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами
29 июня 2022 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi