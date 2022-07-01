"Нефтчи" подписал контракт еще с одним израильским игроком

Бакинский "Нефтчи" совершил еще один трансфер.

Бакинский "Нефтчи" совершил еще один трансфер.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт "черно-белых", израильский полузащитник американского происхождения Кенни Сайеф подписал двухлетний контракт.

Так, 28-летний левый защитник будет носить майку с пятым номером в своей новой команде.

Сайеф выступал за израильский "Бней Сахнин" (2010–2011), "Хапоэль Хайфа" (2011–2012), "Ирони Крят Шмона" (2012–2013), "Хапоэль Рамат-ха-Шарон" (2013–2014), бельгийский "Гент" (2014–2018), "Андерлехт" (2018). -2022), "Синсиннати" (США, 2019), "Легия" (Польша, 2020-2021) и "Ашдод (Израиль, 2021-2022).

Он выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии с "Гентом" в 2015 году. Игрок, выступавший также за молодежные сборные Израиля, провел 2 матча за основную сборную и еще 4 встречи за США.

Ранее в состав "Нефтчи" вошли израильский полузащитник Атаа Джабери и ганский нападающий Годсвей Доньон.