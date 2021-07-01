"Нефтчи" подал заявку в УЕФА на участие в матчах с "Динамо"

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» обнародовал заявку команду на стартовые матчи квалификации Лиги чемпионов.
Как передает Report, столичный клуб заявил 22 игроков.
Вратари: Агиль Мамедов, Камран Ибрагимов, Алирза Муштебезаде;
Защитники: Мамаду Мбодж, Воислав Станкович, Мерт Челик, Омар Булудов;
Полузащитники: Эмин Махмудов, Сезар Меза Колли, Аррамиш, Фахмин Мурадбейли, Исмаил Зульфугарлы, Юсуф Лаваль, Фарид Юсифли, Сабир Бугрен, Мамаду Кане, Вусал Аскеров, Асим Ализаде, Эмин Заманов, Хаял Наджафов;
Нападающие: Намик Алескеров, Мирабдулла Аббасов.
Отметим, что в квалификации ЛЧ "Нефтчи" дважды сыграет с тбилисским "Динамо". Первый матч 7 июля пройдет на "Динамо Арене" имени Бориса Пайчадзе и начнется в 20:00. Ответная игра пройдет 14 июля на "Бакселл Арене" (21:00).