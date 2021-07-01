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"Нефтчи" подал заявку в УЕФА на участие в матчах с "Динамо"

"Нефтчи" подал заявку в УЕФА на участие в матчах с "Динамо" Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» обнародовал заявку команду на стартовые матчи квалификации Лиги чемпионов.
Футбол
1 июля 2021 г. 23:01
Нефтчи подал заявку в УЕФА на участие в матчах с Динамо

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» обнародовал заявку команду на стартовые матчи квалификации Лиги чемпионов.

Как передает Report, столичный клуб заявил 22 игроков.

Вратари: Агиль Мамедов, Камран Ибрагимов, Алирза Муштебезаде;

Защитники: Мамаду Мбодж, Воислав Станкович, Мерт Челик, Омар Булудов;

Полузащитники: Эмин Махмудов, Сезар Меза Колли, Аррамиш, Фахмин Мурадбейли, Исмаил Зульфугарлы, Юсуф Лаваль, Фарид Юсифли, Сабир Бугрен, Мамаду Кане, Вусал Аскеров, Асим Ализаде, Эмин Заманов, Хаял Наджафов;

Нападающие: Намик Алескеров, Мирабдулла Аббасов.

Отметим, что в квалификации ЛЧ "Нефтчи" дважды сыграет с тбилисским "Динамо". Первый матч 7 июля пройдет на "Динамо Арене" имени Бориса Пайчадзе и начнется в 20:00. Ответная игра пройдет 14 июля на "Бакселл Арене" (21:00).

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Версия на азербайджанском языке “Neftçi” “Dinamo”ya qarşı oyunlar iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib

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