"Нефтчи" победил "Кешля"

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Проведен очередной матч 19-го тура Азербайджанской Премьер Лиги по футболу.

Как передает Report , во второй встрече игрового дня «Нефтчи» принимал «Кешля».

Игра проведенная на Bakcell Arena завершилась победой хозяев поля со счетом -3:2. Несмотря на то, что флагман дважды вел в счете, гостям удавалось сравнять счет. Но на 90-ой минуте матче капитан «Нефтчи» Руслан Абышов поставил точку в матче, принеся команде важную победу.

Таким образом, доведя количество очков до 26-ти «черно-белые» поднялся на 4-ую строчку. «Кешля» же имея в активе 15 очков расположилась на 7-ой строчке.

Азербайджанская Премьер Лига, 19-ый тур

9 марта (пятница)

18:00. «Нефтчи» -«Кешля» -3:2

Голы:Намиг Алескеров, 14. Игнасио Эррера, 48. Руслан Абышов, 90- Адриан Скарлатаке, 16. Пердис Фарджад-Азад, 57.

Судьи: Рамиль Диниев, Князь Амирасланов, Яшар Аббасов, Алияр Агаев

Судья-инспектор: Малик Гасанов

BakcellArena

Отметим что, тур завершится 10-го марта, встречами «Сабаил» - «Сумгаит» и «Гарабаг» - «Зиря».