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    "Нефтчи" победил "Кешля"

    Таким образом черно-белые довели количество очков

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Проведен очередной матч 19-го тура Азербайджанской Премьер Лиги по футболу.

    Как передает Report , во второй встрече игрового дня «Нефтчи» принимал «Кешля».

    Игра проведенная на Bakcell Arena завершилась победой хозяев поля со счетом -3:2. Несмотря на то, что флагман дважды вел в счете, гостям удавалось сравнять счет. Но на 90-ой минуте матче капитан «Нефтчи» Руслан Абышов поставил точку в матче, принеся команде важную победу.

    Таким образом, доведя количество очков до 26-ти «черно-белые» поднялся на 4-ую строчку. «Кешля» же имея в активе 15 очков расположилась на 7-ой строчке.

    Азербайджанская Премьер Лига, 19-ый тур

    9 марта (пятница)

    18:00. «Нефтчи» -«Кешля» -3:2

    Голы:Намиг Алескеров, 14. Игнасио Эррера, 48. Руслан Абышов, 90- Адриан Скарлатаке, 16. Пердис Фарджад-Азад, 57.

    Судьи: Рамиль Диниев, Князь Амирасланов, Яшар Аббасов, Алияр Агаев

    Судья-инспектор: Малик Гасанов

    BakcellArena

    Отметим что, тур завершится 10-го марта, встречами «Сабаил» - «Сумгаит» и «Гарабаг» - «Зиря».

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