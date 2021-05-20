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"Нефтчи" отвез чемпионский кубок на могилы болельщиков-шехидов

"Нефтчи" отвез чемпионский кубок на могилы болельщиков-шехидов В футбольном клубе "Нефтчи" после награждения чемпионским кубком отправились на Аллею почетного захоронения
Футбол
20 мая 2021 г. 02:14
Нефтчи отвез чемпионский кубок на могилы болельщиков-шехидов

В футбольном клубе "Нефтчи" после награждения чемпионским кубком отправились на Аллею почетного захоронения.

Как передает Report, коллектив посетил места захоронения болельщиков клуба, шехидов Отечественной войны майора Руфата Аскерова и лейтенанта Теймура Меджидзаде. "Нефтяники" поставили кубок на могилу военнослужащего-шехида, прочитав молитвы за упокой его души.

В церемонии приняли участие президент клуба Кямран Гулиев, вице-президент Эльнур Эйвазов, тренерский коллектив во главе с Самиром Аббасовым и все футболисты команды.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Neftçi" Çempionluq Kubokunu şəhid azarkeşlərinin məzarına apardı

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