"Нефтчи" отвез чемпионский кубок на могилы болельщиков-шехидов

В футбольном клубе "Нефтчи" после награждения чемпионским кубком отправились на Аллею почетного захоронения

В футбольном клубе "Нефтчи" после награждения чемпионским кубком отправились на Аллею почетного захоронения.

Как передает Report, коллектив посетил места захоронения болельщиков клуба, шехидов Отечественной войны майора Руфата Аскерова и лейтенанта Теймура Меджидзаде. "Нефтяники" поставили кубок на могилу военнослужащего-шехида, прочитав молитвы за упокой его души.

В церемонии приняли участие президент клуба Кямран Гулиев, вице-президент Эльнур Эйвазов, тренерский коллектив во главе с Самиром Аббасовым и все футболисты команды.