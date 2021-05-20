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"Нефтчи" отпраздновал чемпионство вместе с болельщиками

"Нефтчи" отпраздновал чемпионство вместе с болельщиками Победитель Азербайджанской премьер-лиги по футболу сезона 2020-2021 бакинский "Нефтчи" доставил чемпионский кубок на свою базу
Футбол
20 мая 2021 г. 06:18
Нефтчи отпраздновал чемпионство вместе с болельщиками

Победитель розыгрыша Азербайджанской премьер-лиги по футболу сезона 2020-2021 бакинский "Нефтчи" привез чемпионский кубок на свою базу.

Как передает Report, болельщики, среди которых были и инвалиды Отечественной войны, разделили радость триумфа вместе со своими любимцами.

Глава пресс-службы "нефтяников" Рустам Аллахвердиев заявил Report, что у команды впереди много целей: "Нефтчи не мог выиграть чемпионат страны на протяжении 8 лет. В этом сезоне чемпионство было очень важно для нас. Мы верили, что сможем это сделать, и сегодня очень счастливы".

Представитель клуба также сообщил, что "Нефтчи" уже думает о новых трансферах для достижения более широких целей:

"Этот сезон для нас уже завершен, и мы думаем о следующем сезоне. Будут совершены новые трансферы на те позиции, которые порекомендует тренерский штаб. Мы также распрощаемся с теми, кого не хотим видеть в команде. У нас мало времени, за короткий срок мы должны подготовиться к Лиге Чемпионов. 6 июля проведем первый лигочемпионский матч. Постараемся завершить всю работу в этом направлении".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Neftçi" klubu çempionluq qələbəsini azarkeşləri ilə birlikdə qeyd etdi

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