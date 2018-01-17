"Нефтчи" отправился в Анталью на тренировочные сборы - СПИСОК

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Утром клуб "Нефтчи" отправился из международного аэропорта Гейдар Алиев в Турцию, где проведет вторую часть тренировочных сборов зимнего перерыва.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, "бело-черные" разместятся в отеле Alva Donna в Белеке.

В Турцию отправились 18 игроков: Салахат Агаев, Агиль Мамедов, Рашад Азизли, Кирило Петров, Руслан Абышов, Магомед Мирзабеков, Илкин Гыртымов, Рашад Садыгов, Эмин Махмудов, Дерлис Меза Коли, Намик Алескеров, Игнасио Эррера, Рахман Гаджиев, Мирабдулла Аббасов, Эльнур Сулейманов, Эльчин Асадов, Фарид Аббаслы и Франсиско Гарсия.

Еще 4 футболиста: Омар Булудов, Эльнур Джафаров,Антон Кривоцюк и Эльвин Саркаров примкнут к тренировочным сборам позже, так как находятся в лагере команды U-21.

Отметим, что в период подготовительного процесса, который продлится до 31 января, 22 января "Нефтчи" встретится с российским клубом "СКА-Хабаровск", 25 января - румынской "Конкордией" и болгарской "Славией", 27 января - российской командой "Крылья Советов", 30 января - македонской "Силекс". Тренировочные сборы завершатся 31 января.