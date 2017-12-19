"Нефтчи" отдал в аренду "Сабаилу" двух футболистов

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Футболисты клуба "Нефтчи" Рахиль Мамедов и Фахмин Мурадбейли продолжат карьеру в "Сабаиле". Об этом Report сообщил главный тренер команды, представляющей Баил, Самир Алиев.

Он отметил, что с игроками, выступающими на позициях защитника и полузащитника соответственно, сегодня будут подписаны договоры аренды до конца сезона.

Клуб планирует расстаться с дебютантом Премьер-лиги Азербайджана, литовским защитником Эдгарасом Жарскизом, бразильским полузащитником Ренаном Теллесом и румынским игроком Александром Поповичем. По словам С. Алиева, в настоящее время ведутся переговоры о прекращении с футболистами контракта на основе взаимной договоренности.

Отметим, что на зимний перерыв "Сабаил" отправился с 13 очками, заняв 6 место. Клуб приостановил борьбу в 1/4 финала Кубка Азербайджана.