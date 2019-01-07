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    "Нефтчи" осуществил трансфер ушедшего из "Габалы" вратаря

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Габала" расстался с вратарем Агилем Мамедовым. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с 29-летним голкипером расторгнут на основе взаимной договоренности. Выступавший в клубе с лета 2017 года Мамедов в составе команды вышел на поле в 9 матчах.

    С опытным вратарем в "Нефтчи" подписан 1,5-летний контракт, в новой команде он оденет форму под номером 30.

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