"Нефтчи" осуществит трансфер еще двух легионеров

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Продолжающий учебно-тренировочный сбор в Анталии бакинский клуб "Нефтчи" осуществит трансфер еще 2 легионеров.

Об этом Report заявил главный тренер команды Эльхан Абдуллаев.

По его словам, вместе с выступающим в украинском клубе "Сталь" членом сборной Азербайджана Павлом Пашаевым предусмотрено в целом еще 3 трансфера: "Существует вопрос, связанный с клубом Павла, и сейчас переговоры продолжаются. Точный ответ будет дан за 2-3 дня. Если трансфер не произойдет, нам придется довольствоваться двумя легионерами".

Главный тренер также рассказал о ныне находящемся в лагере команды хорвате Дамира Видовиче и новом трансфере, чилийце Игнасио Эррера, который не смог вылететь в Анталию из-за неблагоприятных погодных условий: "Сегодня Эррера присоединится к тренировкам. Остальные все футболисты из лагеря команды. Я пока не принял решение по поводу хорватского футболиста. Нельзя сказать что-то конкретное по поводу одного матча. Я приму решение после проверки очередного матча".

Отметим, что в зимние каникулы "Нефтчи" привлек в состав Намика Алескерова ("Карабах"), Георгия Наваловского ("Верия", Греция), Зденека Фольпрехта ("Слован", Чехия – аренда), Игнасио Эррера ("Иртыш", Павлодар), Кирилла Петрова ("Олимпик" Донецк, Украина) и Павла Дрекса ("Карвина", Чехия).