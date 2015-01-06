"​Нефтчи" официально оформил трансфер Рауфа Алиева

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Бакинский "Нефтчи" заключил контракт с игроком сборной Азербайджана Рауфом Алиевым.

Как сообщает Report, в ближайшие 1,5 года 26-летний нападающий будет играть за клуб "Нефтчи". Как заявил Р.Алиев официальному сайту клуба, играть за эту команду большая честь для него.

Нападающий отметил, что на него ложится большая ответственность, и что он при поддержке болельщиков будет увеличивать количество забитых им голов: "Я счастлив, что пришел в команду с богатой историей и большими амбициями. Знаю, что это большая ответственность для меня. Хочу оправдать себя в составе "Нефтчи" и быть полезным своей команде. Надеюсь, что при поддержке болельщиков я смогу увеличить количество голов с каждым разом. Я играю и за сборную Азербайджана. Поэтому буду стараться играть в "Нефтчи" как можно лучше, а также быть полезным и в сборной".

Отметим, что первую половину нынешнего сезона Р.Алиев провел в составе клуба "Хазар-Лянкярань".